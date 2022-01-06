Испания

Футболист не входит в планы Жозе Моуриньо.

Центральный полузащитник римской Ромы Гонсало Вильяр в прошлом сезоне под руководством Паулу Фонсеки был одним из ключевых звеньев в составе своего клуба, однако с приходом на пост главного тренера "волков" Жозе Моуриньо его позиции в клубе серьезно ухудшились.

В текущем футбольном году 23-летний исполнитель выходил на поле всего в шести матчах (204 минуты), не отличившись при этом результативными действиями, что не идет совершенно ни в какое сравнение с его 47 матчами (1 голевая передача) за прошлый сезон.

Поскольку Моуриньо предпочитает пару опорников Верету – Кристанте, то уже в зимнее трансферное окно испанец решил кардинально изменить обстановку, а помочь ему в этом могут испанские Валенсия и Сельта, которые заинтересовались возможностью взять игрока в аренду до конца сезона с последующим правом выкупа.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Вильяр совершенно не против такого варианта развития событий, а портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.