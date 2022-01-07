Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике в своем Twitter-аккаунте обнародовал свою заработную плату.

Как сообщил футболист, сумма в 2,3 миллиона евро — это 50 процентов выплаты от клуба за 2021 год.

По неофициальным данным, которые были опубликованы недавно изданием Esport 3, годовая зарплата Жерара Пике в каталонском клубе составляла 28 миллионов евро в год.

Однако, по всей видимости, после начала финансового кризиса в Барсе Пике согласился на значительное понижения заработной платы.

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