Испания

Футболист показал своим подписчикам гонорар от клуба.

Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике в своем Twitter-аккаунте обнародовал свою заработную плату.

Как сообщил футболист, сумма в 2,3 миллиона евро — это 50 процентов выплаты от клуба за 2021 год.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

По неофициальным данным, которые были опубликованы недавно изданием Esport 3, годовая зарплата Жерара Пике в каталонском клубе составляла 28 миллионов евро в год.

Однако, по всей видимости, после начала финансового кризиса в Барсе Пике согласился на значительное понижения заработной платы.

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