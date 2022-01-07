Футболист показал своим подписчикам гонорар от клуба.
Жерар Пике, getty images
07 января 2022, 21:58
Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике в своем Twitter-аккаунте обнародовал свою заработную плату.
Как сообщил футболист, сумма в 2,3 миллиона евро — это 50 процентов выплаты от клуба за 2021 год.
По неофициальным данным, которые были опубликованы недавно изданием Esport 3, годовая зарплата Жерара Пике в каталонском клубе составляла 28 миллионов евро в год.
Однако, по всей видимости, после начала финансового кризиса в Барсе Пике согласился на значительное понижения заработной платы.
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