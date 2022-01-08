Испания

Ювентус хочет сразу подыскать замену испанскому форварду.

Трансферная сага вокруг возможного перехода испанского нападающего туринского Ювентуса Альваро Мораты в каталонскую Барселоны, по всей видимости, еще далека от завершения.

Несмотря на то, что ранее сообщалось о сворачивании переговоров по 29-летнему футболисту, "блаугранас" все равно продолжают питать надежды на его подписание.

Ключевое условие со стороны "зебр" при этом остается прежним — наличие замены Мораты на позиции форварда, которой может стать нападающий французского Пари Сен-Жермен Мауро Икарди.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, накануне заметно активизировались контакты руководства "Старой Синьоры" и представителей футболиста "красно-синих".

Ювентус хочет взять Икарди в аренду с правом выкупа, в то время как ПСЖ настроен исключительно на продажу. Разность позиций клубов в итоге тормозит процесс переговоров.

Ожидается, что новый виток в данных переговорах может произойти после матча за Суперкубок Италии, в котором туринский Ювентус сыграет против миланского Интера 12 января, начало в 22:00 по киевскому времени.