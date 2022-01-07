Италия

Форвард продолжит выступать за "старую сеньору".

Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората продолжит свои выступления за клуб. Об этом сообщил главный тренер Массимилиано Аллегри.

"Мората спокоен. Он полностью выкладывается на тренировках и любит Ювентус. Мы поговорили с ним вместе с руководителями, и он успокоился", — цитирует Аллегри Football Italia ссылаясь на DAZN.

Ранее некоторые СМИ уверяли, что испанский форвард перейдет в Барселону в зимнее трансферное окно, однако, похоже, трансфер сорвался.

Напомним, контракт Альваро Мораты принадлежит мадридскому Атлетико. Он выступает за туринцев на правах аренды до лета 2022 года.

В текущем сезоне на счету 29-летнего нападающего 7 голов и 3 ассиста в 23 матчах за Юве во всех турнирах.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.