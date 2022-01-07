Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората продолжит свои выступления за клуб. Об этом сообщил главный тренер Массимилиано Аллегри.

"Мората спокоен. Он полностью выкладывается на тренировках и любит Ювентус. Мы поговорили с ним вместе с руководителями, и он успокоился", — цитирует Аллегри Football Italia ссылаясь на DAZN.

Ранее некоторые СМИ уверяли, что испанский форвард перейдет в Барселону в зимнее трансферное окно, однако, похоже, трансфер сорвался.

Напомним, контракт Альваро Мораты принадлежит мадридскому Атлетико. Он выступает за туринцев на правах аренды до лета 2022 года.

В текущем сезоне на счету 29-летнего нападающего 7 голов и 3 ассиста в 23 матчах за Юве во всех турнирах.

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