Форвард продолжит выступать за "старую сеньору".
Альваро Мората, Getty Images
07 января 2022, 00:25
Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората продолжит свои выступления за клуб. Об этом сообщил главный тренер Массимилиано Аллегри.
"Мората спокоен. Он полностью выкладывается на тренировках и любит Ювентус. Мы поговорили с ним вместе с руководителями, и он успокоился", — цитирует Аллегри Football Italia ссылаясь на DAZN.
Ранее некоторые СМИ уверяли, что испанский форвард перейдет в Барселону в зимнее трансферное окно, однако, похоже, трансфер сорвался.
Напомним, контракт Альваро Мораты принадлежит мадридскому Атлетико. Он выступает за туринцев на правах аренды до лета 2022 года.
В текущем сезоне на счету 29-летнего нападающего 7 голов и 3 ассиста в 23 матчах за Юве во всех турнирах.
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