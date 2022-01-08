Испания

Футболист надеется сыграть на предстоящем Чемпионате мира.

Нападающий мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл готов перейти в любой клуб, где он сможет играть и полноценно готовиться к предстоящим стыковым матчам за право участвовать на Чемпионате мира.

Кроме того, футболист готов завершить карьеру, если его национальная сборная не преодолеет стыковые поединки. По информации Sky Sports, Бэйл готов рассмотреть вариант с краткосрочной арендой в Суонси или Кардифф, чтобы всецело подготовиться к полуфинальному стыковому матчу с Австрией.

Отметим, что Уэльс принимал участие в основной сетке Чемпионата мира лишь раз — в 1958 году.

В текущем сезоне Бэйл принял участие всего в трех матчах за мадридский Реал в Ла Лиге, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Реал не рассчитывает на валлийского форварда.