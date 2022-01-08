Испания

Мадридский клуб понесет кадровую потерю из-за медицинского протокола арабской страны.

Уже совсем в скором времени в Испании состоится розыгрыш Суперкубка страны, который в целях популяризации и рекламы национального футбола было принято решение провести на полях Саудовской Аравии.

Каталонская Барселона, мадридские Реал и Атлетико, а также баскский Атлетик будут бороться за данный трофей, а встреча между "блаугранас" и "бланкос" украсит уже полуфинальную стадию турнира.

Наставник всех четырех клубов хотели бы увидеть максимально доступные обоймы своих команд, однако для одного из подопечных Карло Анчелотти возник неприятный момент, связанный с жестким условием наличием отметки о вакцинации при въезде в Саудовскую Аравию.

Как сообщает испанский журналист Хулио Пулидо из ресурса El Larguero, в основной команде Реала все еще остается один неназванный футболист, который не проходил курс вакцинации, поэтому будет вынужден остаться в Испании и пропустить потенциальные поединки в битве за трофей для своей команды.

Отметим, что розыгрыш Суперкубка Испании-2022 стартует с поединка Барселона — Реал Мадрид 12 января, начало в 21:00 по киевскому времени.