Испания

Football.ua рассказывает об украинском крайнем защитнике, выступающем во втором по силе дивизионе Испании.

С каждым годом все больше украинских футболистов стремится выступать где-то за пределами украинской Премьер-лиги, особенно если речь идет о пяти топовых европейских чемпионатах. Нам всем прекрасно известно об Александре Зинченко из Манчестер Сити, Андрее Ярмоленко из Вест Хэма, Руслане Малиновском из Аталанты, Романе Яремчуке из Бенфики, Эдуарде Соболе из Брюгге, а самым свежим примером стал Виталий Миколенко, который в текущее трансферное окно подписал долгосрочный контракт с Эвертоном.

Но среди всех этих известных фамилий украинских игроков есть и те, которым спортивная пресса не уделяет много внимания. Одним из таковых стал Богдан Милованов — 23-летний правый защитник хихонского Спортинга из испанской Сегунды, который 6 января 2022 года отметился на 88-й минуте голом на стадии 1/16 финала Кубка Испании и выбил из турнира не просто рядовую команду, а действующего обладателя трофея Лиги Европы — Вильярреал.

Гол Милованова в ворота Вильярреала (смотреть с 06:20):

Football.ua предлагает вам немного ближе познакомиться с молодым украинским футболистом Богданом Миловановым, который защищает цвета клуба из второго по силе дивизиона Испании.

Первые шаги в клубном футболе

Милованов родился 19 апреля 1998 года в городе Луганск (Украина), однако в пятилетнем возрасте он вместе со своими родителями переехали в Испанию, где уже на тот момент проживала его тетя. В Украине же остались бабушка и дедушка будущего футболиста, которые проживали в селе недалеко от Брянки.

Именно в Испании Богдан получил свое первое футбольное образование, занимаясь изначально в академии мадридского Атлетико, а уже затем — в Алькобренас, в составе которого он стал лучшим защитником мемориала Луиса Арагонеса — турнира, проводившегося среди команд U-16. В нем принимали участие такие именитые клубы, как Милан, мадридский Реал, туринский Ювентус, мадридский Атлетико и каталонская Барселона.

В детстве Милованов занимался футзалом и действовал в атаке на правом фланге. А в большом футболе стал играть в защите. Может сыграть на обоих флангах и имеет опыт игры в центре поля, но его основная позиция – правый защитник

В 2014 году Милованов покинул Алькобренас, поскольку получил предложение от Хетафе, однако за первую команду мадридского клуба уроженец Луганска так и не сыграл. Его выступления в стане "синих" ограничились девятью матчами за дублирующий состав, а дебют во взрослом футболе пришелся на поединок Сегунды Б против Фуэнлабрады, который состоялся 23 августа 2015 года. Тогда команда Богдана уступила сопернику с разгромным счетом, пропустив в свои ворота три безответных мяча, а украинец провел на поле 74 минуты.

В 2016 году Милованов связал свое будущее с Гранадой, однако этот период в карьере молодого футболиста можно считать неудачным. Украинскому защитнику так и не было суждено провести хотя бы один официальный матч в футболке "насридов", поэтому уже в 2017 году Богдан подписал контракт с клубом Сан-Себастьян-де-лос-Рейес из Сегунды Б. Там он провел в общей сложности 24 матча, в которых отметился одним забитым мячом в выездной встрече с Реалом Вальядолидом Б, которая состоялась 19 ноября 2017 года. Тогда команда Милованова одержала победу со счетом 2:1.

В летнее трансферное окно, перед стартом сезона-2018/19, Милованов присоединился к хихонскому Спортингу, где он выступает по сегодняшний день. Изначально Богдан защищал цвета команды Б, в футболке которой дебютировал 26 августа 2018 года против Лехона (0:0), а дебютный гол забил уже в сентябре того же года — в выездном матче Сегунды Б против Логроньеса (2:0).

14 января 2020 года Богдан Милованов дебютировал уже за первую команду хихонского Спортинга. Произошло это в поединке второго по значимости дивизиона Испании против Эльче — украинец провел на поле все 90 минут, а его команда победила со счетом 1:0. С тех Богдан провел за Спортинг Хихон 51 официальный матч во всех турнирах, отметившись одним ассистом и двумя забитыми мячами, один из которых пришелся на вышеупомянутый матч Кубка Короля против Вильярреала.

Милованов в сборной Украины

Милованов также имеет опыт выступлений на международном уровне за сборную Украины, хотя пока эти выступления ограничиваются молодежной командой. В начале марта 2019 года главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань вызвал Богдана на матчи товарищеских турниров Antalya Cup и Мемориал Валерия Лобановського, которые в конечном итоге стали триумфальными для украинской команды, а сам Богдан стал лучшим защитник Мемориала Валерия Лобановского.

Что касается официальный матчей за молодежную сборную Украины, то их на счету Милованова всего три — все в рамках квалификации на Евро среди команд U-21. В последнем из них, против одногодок из Мальты в ноябре 2020 года, уроженец Луганска отметился забитым мячом.

И пусть пока Богдан Милованов не успел сыграть за главную команду страны и в целом еще не получал официальный вызов, в мая 2019 года тренерский штаб Андрея Шевченко приглашал 11 футболистов молодежки потренироваться с первой командой, когда "желто-синие" готовились к встрече с Сербией. В числе этих 11 игроков оказался и Милованов, который пробыл в расположении главной команды страны одну неделю и получил столь важный для себя опыт.

Кто знает, возможно, в будущем Богдан Милованов продолжит прогрессировать и наконец-то дебютирует за национальную сборной Украины. Ему всего 23 года, а это значит, что все еще впереди.