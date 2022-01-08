Испания

Колумбиец продолжит выступления в испанском клубе.

Нападающий Радамель Фалькао договорился о продлении контракта с Райо Вальекано, сообщает издание Marca.

В ближайшее время колумбийский форвард поставит подпись под контрактом с клубом до июня 2023 года.

Фалькао выступает в составе Райо Вальекано с сентября 2021 года, перейдя из Галатасарая. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 15 поединков в футболке "пчел", отличившись пятью голами.

На данный момент Райо занимает шестую строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 30 очков после 19 туров.