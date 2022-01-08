Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Леванте — Мальорка, getty images
08 января 2022, 18:29
В поединке 20-го тура испанской Ла Лиги Леванте одолел Мальорку со счетом 2:0.
Для клуба из Валенсии эта победа стала первой в текущем сезоне чемпионата Испании.
Обзор матча:
Леванте — Мальорка 2:0
Гол: Сольдадо, 47, Моралес, 90+6
Леванте: Фернандес, Мирамон, Дуарте (Постиго, 70), Везу, Робер, Энрик Франкеса, Кампанья (Мелеро, 70), Барди (Мальса, 85), Пепелу (Радоя, 85), Сольдадо (Моралес, 58), Рохер Марти.
Мальорка: Роман, Маффео (Оливан, 57), Седлар, Руссо, Коста, Батталья (Хопп, 74), Руис де Галаррета, Кубо, Санчес (Ндиайе, 57), Фер Ниньо, Льябрес (Севилья, 74).
Предупреждения: Сольдадо, Пепелу, Мирамон - Маффео
Удаление: Кампанья, 83.