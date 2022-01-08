Испания

Стали известны стартовые составы на матч чемпионата Испании.

В поединке 20-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал примет на своем поле Валенсию.

Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на данное противостояния.

Так, главный тренер Реала Карло Анчелотти принял решение оставить голкипера Андрея Лунина, который вышел в старте "сливочных" в прошлом кубковом матче, на скамейке запасных.

Состав Реал Мадрид:

Состав Валенсии:

Напомним, матч Реал Мадрид — Валенсия состоится сегодня, 8 января, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.