"Летучие мыши" не смогли сдержать атакующий дуэт мадридского гранда, пропустив в свои ворота четыре мяча.
Игроки Реала, Getty Images
08 января 2022, 23:52
Отчет матча будет доступен в ближайшее время.
Реал Мадрид — Валенсия 4:1
Гол: Бензема, 43 (пен.), 88, Винисиус, 52, 61 — Гедеш, 76
Реал Мадрид: Куртуа — Васкес (Начо, 87), Милитао, Алаба, Менди — Модрич (Себальос, 71), Каземиро (Камавинга, 71), Кроос — Асенсио, Бензема (Иско, 90), Винисиус (Вальверде, 87)
Валенсия: Силлессен — Пиччини (Ирансо, 79), Альдерете, Диакаби, Гайя — Муса (Черышев, 66), Васс, Гильямон, Кошта (Коиндреди, 66; Ману Вальехо, 83) — Гедеш, Гомес (Андре Маркос, 66)
Предупреждения: Каземиро, Милитао — Пиччинни, Муса, Черышев