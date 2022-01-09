Испания

Бразильский вингер высказался о разгромной победе над Валенсией.

Реал в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Валенсию и добился разгромной победы со счетом 4:1.

Крайний нападающий мадридского гранда Винисиус Жуниор, который стал автором дубля в ворота "летучих мышей", поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы играли хорошо, надо продолжать в том же духе, чтобы добиться успеха в этом сезоне. Когда Каземиро, Модрич и Кроос играют так, как в этом матче, мы побеждаем. Играть за Реал – моя мечта, хочу провести тут много лет", — приводит слова Винисиуса Жуниора Marca.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Валенсия на Football.ua.