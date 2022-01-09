Бразильский вингер высказался о разгромной победе над Валенсией.
Винисиус Жуниор, Getty Images
09 января 2022, 14:26
Реал в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Валенсию и добился разгромной победы со счетом 4:1.
Крайний нападающий мадридского гранда Винисиус Жуниор, который стал автором дубля в ворота "летучих мышей", поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"Мы играли хорошо, надо продолжать в том же духе, чтобы добиться успеха в этом сезоне. Когда Каземиро, Модрич и Кроос играют так, как в этом матче, мы побеждаем. Играть за Реал – моя мечта, хочу провести тут много лет", — приводит слова Винисиуса Жуниора Marca.
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