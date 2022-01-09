Испания

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Реал в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Валенсию и добился разгромной победы.

Подопечные Карло Анчелотти набрали три очка благодаря хет-трику Винисиуса Жуниора и голу Бензема, который стал для него 300 в футболке Реала.

Обзор матча:

Реал Мадрид — Валенсия 4:1

Гол: Бензема, 43 (пен.), 88, Винисиус, 52, 61 — Гедеш, 76

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес (Начо, 87), Милитао, Алаба, Менди — Модрич (Себальос, 71), Каземиро (Камавинга, 71), Кроос — Асенсио, Бензема (Иско, 90), Винисиус (Вальверде, 87)

Валенсия: Силлессен — Пиччини (Ирансо, 79), Альдерете, Диакаби, Гайя — Муса (Черышев, 66), Васс, Гильямон, Кошта (Коиндреди, 66; Ману Вальехо, 83) — Гедеш, Гомес (Андре Маркос, 66)

Предупреждения: Каземиро, Милитао — Пиччинни, Муса, Черышев