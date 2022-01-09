Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В двадцатом туре испанской Ла Лиги Райо Вальекано на своем поле принимал Бетис.

Игра проходила в довольно равной манере, однако удаление Морено в середине первого тайма сломало все планы гостей на эту игру. Тем не менее, именно "зелено-белые" сумели открыть счет в матче — Каналес в дополнительное к первому тайму время отличился за Бетис.

Гости довольно успешно отражали атаки хозяев поля, но на 70 минуте встречи Балиу воспользовался передачей Трехо и отквитал один мяч. Несмотря на многочисленные попытки взломать оборону Бетиса со стороны Райо, матч завершился вничью.

Райо Вальекано — Бетис 1:1

Голы: Балиу, 70 — Каналес, 45+2

Райо Вальекано: Зидан — Фран Гарсия, Катена, Савельич (Мартин, 83), Балиу — Оскар Валентин (Гвардиола, 60), Комесанья, Нтека (Гарсия, 67), Трехо (Сисс, 83), Паласон (Бебе, 67) — Фалькао

Бетис: Руй Силва — Морено, Гонсалес, Бартра, Бельерин — Вильям Карвалью, Родригес, Каналес, Тельо (Рубиаль, 84), Фекир — Иглесиас (Гуардадо, 40)

Предупреждения: Каналес, Гуардадо, Руй Силва, Фран Гарсия

Удаление: Морено, 33