Испания

Оба футболиста не успели вылечиться от коронавируса.

Педри и Торрес, getty images

Педри и Торрес, getty images

Барселона уже 12 января стартует в розыгрыше Суперкубка Испании поединком против мадридского Реала.

Как сообщает издание Marca, тренерскому штабу "сине-гранатовых" придется обойтись без Педри и Феррана Торреса.

Оба футболиста сдали положительные тесты на коронавирус перед отправлением команды в Саудовскую Аравию.

Напомним, что защитник Барселоны Эрик Гарсия может пропустить ближайшие матчи команды из-за проблем со здоровьем.