Оба футболиста не успели вылечиться от коронавируса.
Педри и Торрес, getty images
10 января 2022, 01:00
Барселона уже 12 января стартует в розыгрыше Суперкубка Испании поединком против мадридского Реала.
Как сообщает издание Marca, тренерскому штабу "сине-гранатовых" придется обойтись без Педри и Феррана Торреса.
Оба футболиста сдали положительные тесты на коронавирус перед отправлением команды в Саудовскую Аравию.
Напомним, что защитник Барселоны Эрик Гарсия может пропустить ближайшие матчи команды из-за проблем со здоровьем.