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Гранада - Барселона, getty images
08 января 2022, 23:00
Барселона в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Гранаде и сыграла вничью.
Подопечные Хави Эрнандеса смогли открыть счет лишь в начале второй половины игры усилиями Люка Де Йонга, который забил победный гол в прошлой игре чемпионата против Мальорки.
Ближе к концу игры Барселона осталась в меньшинстве из-за фола Гави, а под самый занавес встречи пропустила — точным ударом отметился Пуэртас.
Обзор матча:
Гранада — Барселона 1:1
Голы: Пуэртас, 89 — Де Йонг, 57
Гранада: Луиш Машимиану — Кини (Бакка, 84), Диас (Дуарте, 68), Торренте, Нева (Эскудеро, 84) — Пуэртас, Гоналон (Монторо, 62), Милья, Молина — Суарес, Мачис (Кольядо, 68).
Барселона: тер Штеген - Дани Алвес, Пике, Эрик Гарсия (Лангле, 54), Альба — Бускетс, Нико Гонсалес, Гави - Жуджла (Эззалзули, 61), де Йонг (Депай, 61), Дембеле (Санс, 82).
Предупреждения: Гоналон Бакка — Гави, Ленгле, Депай, Эззалзули