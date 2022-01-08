Испания

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Барселона в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Гранаде и сыграла вничью.

Подопечные Хави Эрнандеса смогли открыть счет лишь в начале второй половины игры усилиями Люка Де Йонга, который забил победный гол в прошлой игре чемпионата против Мальорки.

Ближе к концу игры Барселона осталась в меньшинстве из-за фола Гави, а под самый занавес встречи пропустила — точным ударом отметился Пуэртас.

Обзор матча:

Гранада — Барселона 1:1

Голы: Пуэртас, 89 — Де Йонг, 57

Гранада: Луиш Машимиану — Кини (Бакка, 84), Диас (Дуарте, 68), Торренте, Нева (Эскудеро, 84) — Пуэртас, Гоналон (Монторо, 62), Милья, Молина — Суарес, Мачис (Кольядо, 68).

Барселона: тер Штеген - Дани Алвес, Пике, Эрик Гарсия (Лангле, 54), Альба — Бускетс, Нико Гонсалес, Гави - Жуджла (Эззалзули, 61), де Йонг (Депай, 61), Дембеле (Санс, 82).

Предупреждения: Гоналон Бакка — Гави, Ленгле, Депай, Эззалзули