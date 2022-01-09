Испания

Центрбек получил повреждение подколенного сухожилия.

Защитник Барселоны Эрик Гарсия может пропустить ближайшие матчи команды из-за проблем со здоровьем.

Гарсия травмировался в субботнем матче с Гранадой (1:1), покинув поле в начале второго тайма. В ближайшее время испанский центрбек пройдет медобследование, которое должно определить степень серьезности его травмы и сроки восстановления.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 20 поединков в футболке "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны Рональд Араухо может вернуться в строй через две недели.