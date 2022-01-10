Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Андалузская Севилья в 20 туре испанской Ла Лиги на своем поле принимала гостей из пригорода столицы, Хетафе, одержав минимальную победу при помощи единственного удара в створ ворот соперников, в условиях преимущества по ходу игры. Данный результат позволил команде не отстать от мадридского Реала в чемпионской гонке еще сильнее.

Обзор матча:

Севилья — Хетафе 1:0

Гол: Мир, 22

Севилья: Дмитрович — Монтьель, Диего Карлос, Кунде (Гудель, 46), Акунья — Фернандо, Оливер Торрес (Ракитич, 62), Жордан — Гомес (Оскар Родригес, 90), Окампос, Рафа Мир.

Хетафе: Сория — Суарес, Митрович, Джене, Куэнка (Кабако, 86) — Сильва (Янкто, 74), Максимович, Аленья, Флорентину (Витоло, 86) — Мата (Поведа, 64), Унал.

Предупреждения: Окампос — Джене, Силва, Флорентину.