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Севилья — Хетафе, Getty Images
10 января 2022, 07:50
Андалузская Севилья в 20 туре испанской Ла Лиги на своем поле принимала гостей из пригорода столицы, Хетафе, одержав минимальную победу при помощи единственного удара в створ ворот соперников, в условиях преимущества по ходу игры. Данный результат позволил команде не отстать от мадридского Реала в чемпионской гонке еще сильнее.
Обзор матча:
Севилья — Хетафе 1:0
Гол: Мир, 22
Севилья: Дмитрович — Монтьель, Диего Карлос, Кунде (Гудель, 46), Акунья — Фернандо, Оливер Торрес (Ракитич, 62), Жордан — Гомес (Оскар Родригес, 90), Окампос, Рафа Мир.
Хетафе: Сория — Суарес, Митрович, Джене, Куэнка (Кабако, 86) — Сильва (Янкто, 74), Максимович, Аленья, Флорентину (Витоло, 86) — Мата (Поведа, 64), Унал.
Предупреждения: Окампос — Джене, Силва, Флорентину.