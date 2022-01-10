Испания

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Мадридский Атлетико в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги пытался оформить серию из двух кряду побед, однако на поле Вильярреала сумел добиться лишь ничейного исхода, несмотря на сумасшедший гол Анхеля Корреа практически от центральной линии в самом начале игры.

Обзор матча:

Вильярреал — Атлетико 2:2

Голы: Торрес, 29, А. Морено, 58 — Корреа, 10, Кондогбия, 67

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Джексон, 86) — Альберто Морено (Пино, 74), Мойсес Гомес, Капу (Иборра, 80), Парехо, Тригерос (Педраса, 74) — Жерар Морено.

Атлетико: Облак — Льоренте, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Врсалько, 63) — Лемар, Кондогбиа, де Пауль (Жоау Фелиш, 62), Карраско — Корреа, Матеус Кунья (Коке, 62).

Предупреждения: Кондобгия.

Удаление: Кондогбия, 90+2 (вторая желтая карточка).