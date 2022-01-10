Испания

Каталонский клуб в скором времени сообщит детали сделки.

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Каталонской Барселоне в текущей трансферной кампании удалось совершить сделку с английским Манчестер Сити относительно трансфера нападающего Феррана Торреса, однако из-за финансовых ограничений, наложенных на клуб, "блаугранас" не могли зарегистрировать новоприбывшего футболиста.

Для того, чтобы полностью завершить переход 21-летнего испанского игрока, руководству клуба пришлось высвобождать необходимый ресурс за счет исходящих трансферов, а также операций с действующими контрактами игроков, одним из условий обновления которых было уменьшение заработной платы.

Как сообщает испанский журналист Херард Ромеро, на данный момент неназванный футболист Барселоны согласился обновить своей контракт с клубом, что в итоге позволило получить достаточный объем средств для регистрации Феррана в качестве полноценного игрока клуба.

Ожидается, что в ближайшее время пресс-служба Барселоны выступит с официальным сообщением по этому поводу.

UPD.



Как сообщает испанский ресурс El Partidazo de COPE, неназванным ранее футболистом стал центральный защитник Самуэль Умтити.

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Согласно данным официального сайта Барселоны, контракт с французским футболистом был заключен до 2026 года, с существенным уменьшением выплаты за те полтора сезона, которые оставались до конца предыдущего соглашения.