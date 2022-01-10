Завершился матч чемпионата Испании.
Эспаньол - Эльче, getty Images
10 января 2022, 23:55
В рамках 20 тура испанской Ла Лиги Эспаньол в Барселоне встречался с Эльче.
В первом тайме зрители смогли лицезреть три взятия ворот. На шестой минуте вперед гостей вывел Милья. Полузащитник воспользовался пасом от Тете, вышел один на один с Хоаном Гарсией и реализовал свой момент.
Спустя восемь минут Милья сумел второй раз поразить ворота хозяев. Он воспользовался ошибкой неопытного вратаря и оформил дубль.
Под конец первого тайма Эспаньол заработал пенальти. К мячу подошел Де Томас и сумел уверенно переиграть стража ворот Эльче Бадию — 1:2.
Эспаньол — Эльче 1:2
Голы: Де Томас, 45+3 — Милья, 6, 14
Эспаньол: Гарсия, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Баре, Морланес, Видаль (Хиль, 58), де Томас, Эмбарба (Димата, 67), Морон (Меламед, 58), Пуадо.
Эльче: Бадия, Паласиос, Роко, Верду (Хосема, 77), Мохика, Маскарель, Гумбау, Моренте (Хосан, 70), Лукас Перес, Каррильо, Милья.
Предупреждения: Видаль, Педроса, Паласиос, Верду, Мохика, Гумбау.