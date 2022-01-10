Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 20 тура испанской Ла Лиги Эспаньол в Барселоне встречался с Эльче.

В первом тайме зрители смогли лицезреть три взятия ворот. На шестой минуте вперед гостей вывел Милья. Полузащитник воспользовался пасом от Тете, вышел один на один с Хоаном Гарсией и реализовал свой момент.

Спустя восемь минут Милья сумел второй раз поразить ворота хозяев. Он воспользовался ошибкой неопытного вратаря и оформил дубль.

Под конец первого тайма Эспаньол заработал пенальти. К мячу подошел Де Томас и сумел уверенно переиграть стража ворот Эльче Бадию — 1:2.

Эспаньол — Эльче 1:2

Голы: Де Томас, 45+3 — Милья, 6, 14

Эспаньол: Гарсия, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Баре, Морланес, Видаль (Хиль, 58), де Томас, Эмбарба (Димата, 67), Морон (Меламед, 58), Пуадо.

Эльче: Бадия, Паласиос, Роко, Верду (Хосема, 77), Мохика, Маскарель, Гумбау, Моренте (Хосан, 70), Лукас Перес, Каррильо, Милья.

Предупреждения: Видаль, Педроса, Паласиос, Верду, Мохика, Гумбау.