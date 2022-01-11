Испания

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Испании-2021/22.

Очередной тур испанского чемпионата подарил нам уверенную победу Реала над непростым соперником, осечку Барселоны в Гранаде, и многое другое.

Неудачный выезд Барселоны на Нуэво Лос-Карменес

Каталонцы продолжают чередовать победы и ничьи в последних турах. В преддверии "Эль-Класико" в Суперкубке Испании в будущую среду "сине-гранатовые" увезли всего одно очко из Гранады.

тер Штеген – Дани Алвес, Пике, Эрик Гарсия (Лангле, 54), Альба – Нико Гонсалес, Бускетс, Гави – Дембеле (А. Санс, 82), Люк де Йонг (Депай, 61), Ютгла (Эззальзули, 61)

Дебют/возвращение Дани Алвеса на поле в майке любимого клуба в Ла Лиге получился несколько смазанным. К бразильцу особых претензий нет (см. игроки тура), а вот к его товарищам есть парочка вопросов. Особенно это касается Гави.

Единственный свой гол в матче Барселона забила с единственного удара в створ, причем вновь его автором стал Люк де Йонг (отметим и замечательный ассист от Алвеса). Игра голландца в последнее время действительно заслуживает того, чтобы Хави предоставлял ему больше игровых минут. Да, при наличии подобного столба в центре нападения "кулес" вынуждены играть навесами, а не в излюбленную тики-таку, но кого это волнует прямо сейчас? Для красивой и комбинационной игры необходимы футболисты с необходимым спектром достоинств, а пока нынешнему тренеру "блауграны" нужно просто выполнять локальные задачи с этим подбором футболистов.

Де Йонг еще и второй гол забил в самом начале встречи, но ВАР зафиксировал офсайд у форварда. Кроме того, мы едва не увидели настоящий шедевр в исполнении экс-игрока ПСВ и гладбахской Боруссии, когда его удар-скорпиона лишь немного не долетел до цели. В прошлом туре с Мальоркой Люк пытался пробить через себя, но также не хватило самой малости. И где тут пресловутая "деревянность "игрока, за которую его так часто критикуют?

Скорее всего, Барса бы увезла минимальную победу, но на 79 минуте вторую желтую карточку схлопотал Гави, подведя свой клуб в самый неподходящий момент. Да, юному пареньку еще необходимо съесть не один пуд соли во взрослом футболе, чтобы избегать подобных вещей. Именно после этого неприятного эпизода Гранада сумела сравнять счет (см. голы тура), заметно прижав каталонцев – 5-1 по ударам в пользу "насридов" в эндшпиле сразу после удаления тому свидетельством.

Реал продолжает лететь к титулу

Мадридский Реал ответил на поражение от Хетафе в прошлом туре наилучшим образом из возможных, разбив Валенсию Хосе Бордаласа со счетом 4:1.

Куртуа – Лукас Васкес (Начо Фернандес, 87), Милитао, Алаба, Ферлан Менди – Модрич (Себальос, 70), Каземиро (Камавинга, 71), Кроос – Асенсио, Бензема (Иско, 89), Винисиус (Феде Вальверде, 87)

Силлессен – Пиччини (Иранцо, 77), Диахаби, Альдерете, Гайя – Элдер Кошта (Андре Маркос, 66), Гильямон, Васс, Гэдеш – Макси Гомес (Коиндреди, 66, Ману Вальехо, 83)), Мусах (Черышев, 66)

"Летучие мыши" старались не скатываться в низкий блок, а играть довольно смело против фаворита, но сказывалась банальная разница в классе. Если игроки гостей не сумели довести до ума свои моменты (к примеру, Тибо Куртуа совершил сразу 6 сэйвов в матче согласно данным портала Whoscored, а его визави Яспер Силлессен – 4), то Реал половину своих ударов в створ сумел конвертировать в голы.

Перед перерывом Лука Модрич дальним ударом сотряс перекладину, а на 43 минуте "сливочные" получили право на пенальти, который мощный выстрелом в левую "девятку" реализовал Карим Бензема. Да-да, в который раз мы будем выдавать авансы этой невероятной связке француза с Винисиусом. Все четыре мяча в отчетной игре оказались "на совести" этого тандема.

Второй гол чем-то напомнил мяч полузащитника дортмундской Боруссии Джуда Беллингэма в игре с Арминией в прошлом году. Бразильский кудесник оставил в дураках весь защитный блок Валенсии серией движений, а вскоре после плотного залпа Марко Асенсио и сэйва Силлессена головой добил мяч в ворота с нескольких метров.

Немного погодя команде Бордаласа удался небольшой отрезок активности, когда Куртуу вынужден был демонстрировать чудеса реакции, переводя игровой снаряд на угловой из "девятки", затем бельгиец еще и потащил пенальти от Гонсалу Гэдеша, но португалец был тут как тут, грамотно сыграв на добивании.

Эффектную точку же поставил все тот же Бензема. Форвард действующих чемпионов мира, к слову, забил 22 гола в 25 играх за Реал Мадрид в сезоне-2021/22 во всех соревнованиях и это его второй результат после первых 25 игр в сезоне в карьере за королевский клуб (23 из 25 в сезоне-2015/16).

Несмотря на итоговые 1:4 у представителей Валенсии нашлись претензии к мадридскому клубу. Всему виной спорный, по их мнению, пенальти имени Каземиро/Альдерете, с которого Карим Бензема открыл счет в матче. Twitter левантийцев опубликовал следующий твит: "Ограбления в Мадриде начинают повторяться".

Известный тролль Жерар Пике ответил на него фразой: "Тише, а то накажут".

Не исключено, что Валенсию будет ожидать штраф.

Такие разные 2:2

Вильярреал и мадридский Атлетико во второй раз в сезоне сыграли вничью 2:2, но каким же разным получился контекст этих встреч. Если в первой игре на Ванда Метрополитано "подводники" откровенно отскочили (а глупый автогол в концовке выглядел не чудовищной несправедливостью, а именно что закономерностью!), то на родном Эстадио де ла Серамика все вышло совершенно по-другому. Конечно, тому поспособствовал не только фактор родных стен, но и то, что команда Унаи Эмери заметно набрала форму после смазанного старта текущей кампании.

Рулли – Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Николас Джексон, 80) – Мойсес Гомес, Капу (Иборра, 80), Парехо, Альберто Морено (Пино, 74) – Жерар Морено, Тригерос (Альфонсо Педраса, 74)

Облак – Маркос Льоренте, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Врсалько, 63) – Феррейра Карраско, де Пауль (Фелиш, 62), Кондогбия, Лемар – Кунья (Коке, 62), Анхель Корреа

Не исключено, что динамики игре добавил быстрый гол "матрасников", забитый совершенно внезапно из ниоткуда, да так, что его xG (0,0116) стал рекордно низким в этом сезоне Ла Лиги!

Дани Парехо выполнил неудачный поперечный пас, который перехватил Анхель Корреа, затем закинувший мяч точно "за шиворот" Херонимо Рулли (см. голы тура).

Вильярреал не смутило подобное положение дел, и они бросились отыгрываться. Вскоре хозяева получили право на пенальти, который не реализовал Жерар Морено, но после рикошета от Парехо игровой снаряд все-таки оказался в сетке. Таким образом, экс-капитан Валенсии мог реабилитироваться за привезенный на ровном месте гол, но повторы четко показали, что мяч успел коснуться руки испанского полузащитника. Тем не менее, спустя буквально четыре минуты уже никто не смог отобрать легитимное взятие ворот у Пау Торреса!

Центрбек "желтой субмарины" оказался расторопнее в неразберихе во вражеской штрафной, случившейся после подачи Парехо со штрафного (исправился все же ветеран!).

Если первая половина встречи проходила с небольшим преимуществом подопечных Унаи Эмери, то во втором тайме была уже более равная игра. Возможно, тому поспособствовал переход "матрасников" с 4-4-2 в начале матча на 5-3-2 по ходу встречи на Серамике. Так вот, во второй сорокапятиминутке славные клубы обменялись еще по голу – сперва связка Жерара и Альберто Морено организовала второй гол "подводников" в матче, а на 67 минуте Кондогбия удался точный удар вторым темпом, вновь не без ошибки Рулли, запустившего мяч себе "в подмышку".

До конца игры соперники создали лишь несколько полумоментов, словом, драматургии имени первого круга на сей раз не получилось.

Коротко об остальных

- Многострадальный Леванте добыл не менее многострадальную победу над Мальоркой (2:0). Первые три очка в сезоне в одной игре получились тяжелыми, так как "островитяне" имели как минимум две идеальных возможности. Их гол при счете 1:0 в пользу хозяев был отменен из-за подыгрыша рукой Сальвы Севильи, но самое главное – при том же результате голкипер "лягушек" Рекарте-Айтор Фернандес намертво взял одиннадцатиметровый от Брайана Оливана. Ах да, первый мяч левантийцев провел неувядающий Роберто Сольдадо, четко реализовавший выход один на один (вы бы видели эту безумную радость скамейки запасных и автора гола!), а в самой концовке, на 90+7 минуте, Хосе Луис Моралес техничным ударом от дальней штанги установил окончательные 2:0 на табло Сьюдад де Валенсии.

- Несколько просевший в последние месяцы Реал из Сан-Себастьяна добыл уверенную не по счету, но по игре викторию над непростой Сельтой (1:0). Единственный мяч на 13 минуте провел безусловный лидер "чури-урдин" Микель Оярсабаль, добивший игровой снаряд в ворота после своего же удара и сэйва кипера "кельтов" Матиаса Дитуро. Каких-то очевидных контршансов у галисийцев не было, чему свидетельством "ноль" в графе ударов в створ и 2,32 – 0,31 по итоговому xG.

- Райо и Бетис поделили очки на поле первого (1:1). "Зелено-белые" сумели достойно смотреться даже в меньшинстве. На 33 минуте прямую красную карточку получил Алекс Морено, прямой ногой угодивший в голову Иси Палазону, так что оставшуюся часть матча севильцы вынуждены были, скорее, осторожничать. Удивительно, но они даже забили первыми после классной комбинации, начатой Серхио Каналесом и им же и законченной. Хозяевам удалось сравнять счет в середине второго тайма (см. голы тура), а ближе к концовке у них было два очень достойных момента, но выше всяких похвал сыграл голкипер Бетиса Руи Силва.

- Севилья продолжает хладнокровно и цинично набирать очки с минимумом усилий. Очередной жертвой "нервионцев" стал Хетафе, огорчивший мадридский Реал в предыдущем туре (1:0). Помните, недавно мы рассказывали о том, что команда Хулена Лопетеги обыграла Вильярреал благодаря всего-то одному удару в створ? Так вот, в матче с "городскими" они провернули тот же трюк. Очередным голевым действием отметился лидер атак команды Лукас Окампос, простреливший на Рафу Мира, который классным ударом пяткой в ближний угол принес "бело-красным" минимальную победу.

- Алавес и Атлетик из Бильбао голов не забили (0:0). Всего три удара в створ на обе команды – это все, что вам необходимо знать о зрелищности этого матча. xG также не отстает – 0,59 против 0,46. Для команды Марселино Гарсии Тораля эта ничья стала юбилейной –десятой в этом сезоне Ла Лиги.

- Осасуна не испытала особых проблем с Кадисом на своем поле (2:0). Памплонцы забили по голу в каждом из таймов. Одним из голов, забитом после прострела с фланга, отметился участник Евро-2020 в составе сборной Хорватии форвард Будимир.

- Эспаньол уступил Эльче в родных стенах (1:2). Дублем в составе гостей отметился Пере Милья, а единственный гол "попугайчиков" записал на свой счет лидер атак каталонского клуба Рауль де Томас. Все три мяча в матче пришли в первом тайме, так что если вам захочется пересмотреть эту игру (ну вдруг)), то можете смело выключать телевизор после свистка на перерыв, так как во вторые 45 минут команды на двоих разжились аж 4 ударами по воротам (все на счету хозяев), три из которых были нанесены после 70 минуты!

Интересные факты

- Роберто Сольдадо стал третьим игроком в истории Примеры, забивавшем в турнире в составах семи (!) разных команд – мадридского Реала, Осасуны, Хетафе, Валенсии, Вильярреала, Гранады и Леванте.

- Отныне первая победа Леванте в сезоне в 20-ом туре – вторая самая поздняя в истории Ла Лиги после хихонского Спортинга в кампании-1997/98. Тогда "красно-белые" впервые познали вкус побед аж в 24 туре!

- Дани Алвес побил рекорд Хосе Мануэля Пинто, став самым возрастным игроком, выходившим в футболке Барселоны – 38 лет и 247 дней против 38 лет и 190 дней.

- Карим Бензема стал четвертым футболистом в истории мадридского Реала, забившим 300 голов за клуб. Больше забили только Роналду (450), Рауль (323) и Ди Стефано (308).

- Марк-Андре тер Штеген провел 200-ый матч за каталонцев в Ла Лиге, тем самым став четвертым немецким игроков по количеству матчей в элитном дивизионе чемпионата Испании.

- Барселона – лидер Примеры этого сезона по голам головой.

- В возрасте 17 лет и 156 дней Гави – второй самый молодой игрок в Ла Лиге в этом веке, который был удален с поля.

- Винисиус забил 14 голов с 34 ударов в створ за Реал Мадрид в этом сезоне во всех соревнованиях, что всего на один гол меньше, чем после его предыдущих 71 подобных ударов по воротам за столичный клуб (15 из 195).

- Райо Вальекано пропустил 6 голов в последние 15 минут первого тайма, что больше, чем у любой другой команды в этой Ла Лиге.

- Севилья выиграла 13 из 20 матчей в Примере в этой кампании, причем шесть из них со счетом 1:0 (больше, чем у любого другого клуба в топ-5 европейских чемпионатов).

- Только в матчах с участием Хетафе в этом сезоне чемпионата было забито меньше голов, чем в играх Атлетика из Бильбао.

- Осасуна добыла первую победу в Ла Лиге с октября прошлого года, когда был повержен Вильярреал (2:1).

- Ян Облак — третий вратарь после Давида де Хеа (с Уотфордом) и Куна Кастельса (с Боруссией М) в топ-5 лиг в этом сезоне, который в одном матче совершил ошибку, приведшую к голу, и отразил пенальти.

- Диего Симеоне у руля Атлетико сыграл наибольшее количество ничьих именно с командами Унаи Эмери.

- Эльче забил два гола в первые 15 минут игры впервые с 1978 года, когда удалось провернуть подобный номер с Бетисом.

- С момента назначения Франсиско Родригеса главным тренером Эльче его новый клуб два матча из пяти при одной ничьей – столько же, сколько в предыдущих 15 матчах сезона в чемпионате!

Лучший гол 20 тура

Антонио Пуэртас (Гранада)

Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)

Иван Баллиу (Райо Вальекано)

Рафа Мир (Севилья) и его изящный победный гол Хетафе пяткой

Анхель Корреа (Атлетико Мадрид)

Лучший тренер 20 тура

Лучший игрок 20 тура

Расписание следующих матчей

Список лучших бомбардиров

Список лучших ассистентов

Турнирная таблица