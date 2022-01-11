Испания

Карлос Домингос продолжит выступать за клуб из Виго.

Сельта на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с молодым защитником Карлосом Домингосом.

Новое соглашение с 20-летним воспитанником собственной академии рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Домингос провел шесть поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

После 20 игр Сельта набрала 23 очка и находится на 14 месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.