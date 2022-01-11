Карлос Домингос продолжит выступать за клуб из Виго.
Карлос Домингос, ФК Сельта
11 января 2022, 23:52
Сельта на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с молодым защитником Карлосом Домингосом.
Новое соглашение с 20-летним воспитанником собственной академии рассчитано до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне Домингос провел шесть поединков, в которых результативными действиями не отмечался.
После 20 игр Сельта набрала 23 очка и находится на 14 месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги.
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