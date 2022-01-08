Испания

Баски минимально обыграли соперника на своем поле.

Реал Сосьедад в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Сельту и добился минимальной победы.

Судьбу встречи решил точный удар Микеля Ойярсабаля в дебюте игры. Впрочем, Сельта так ни разу и не попала по воротам соперника — территориальное преимущество было на стороне басков.

Реал Сосьедад — Сельта 1:0

Гол: Ойярсабаль, 13

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Сальдуа, 78), Элустондо, Ле Норман, Муньос — Рафинья (Гуриди, 78), Мерино, Гевара (Субименди, 88), Янузай (Лобете, 78) — Исак (Порту, 39), Ойарсабаль.

Сельта: Дитуро — Мальо, Араухо, Айду, Галан — Денис Суарес (Гальярдо, 80), Мендес, Серви (Нолито, 58), Бельтран — Аспас, Санти Мина.

Предупреждения: Порту, Элустондо, Мерино — Мина, Аспас, Гальярдо