Баски минимально обыграли соперника на своем поле.
Реал Сосьедад - Сельта, getty images
08 января 2022, 19:11
Реал Сосьедад в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Сельту и добился минимальной победы.
Судьбу встречи решил точный удар Микеля Ойярсабаля в дебюте игры. Впрочем, Сельта так ни разу и не попала по воротам соперника — территориальное преимущество было на стороне басков.
Реал Сосьедад — Сельта 1:0
Гол: Ойярсабаль, 13
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Сальдуа, 78), Элустондо, Ле Норман, Муньос — Рафинья (Гуриди, 78), Мерино, Гевара (Субименди, 88), Янузай (Лобете, 78) — Исак (Порту, 39), Ойарсабаль.
Сельта: Дитуро — Мальо, Араухо, Айду, Галан — Денис Суарес (Гальярдо, 80), Мендес, Серви (Нолито, 58), Бельтран — Аспас, Санти Мина.
Предупреждения: Порту, Элустондо, Мерино — Мина, Аспас, Гальярдо