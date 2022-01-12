Испания

Хавбек Бетиса поделился мыслями о времени, которое он проводит в испанском клубе.

Атакующий полузащитник Бетиса Набиль Фекир поделился мыслями о времени, которое он проводит в испанском клубе.

Француз доволен тем, как складывается его карьера.

"Почти три года прошло с тех пор, как я перешел в этот клуб. Я с первого дня влюбился в Бетис и его болельщиков. За это время я пережил множество счастливых моментов, но хочется большего. Кто-то называет меня гением, но я всего лишь играю в футбол. Думаю, у меня прошло первое волнение и сейчас я просто наслаждаюсь жизнью", — приводит слова Фекира Marca.

В текущем сезоне атакующий хавбке провел за Бетис 23 матча во всех турнирах, в которых он сумел забить шесть мячей, а также отдал четыре результативных передачи.

Ранее Фекир вошел в тройку лучших футболистов года в Ла Лиге по версии Whoscored.