Испания

Функционер продолжает настаивать на привлечении инвестиций.

Одной из главных тем для обсуждения в футбольных кругах Испании уже не первый месяц является возможное привлечение внушительных инвестиций в размере 2 млрд евро со стороны инвестиционного фонда CVC, что в полной мере поддержало большинство клубов Ла Лиги и Сегунды, однако три флагмана местного футбола: Реал, Атлетико и Барселона, пошли в жесткий отказ относительно этой идеи.

Одним из лоббистов привлечения зарубежных средств является президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который в своем выступлении на бизнез-форуме III Efe Forum Sport Business Days в очередной раз прорекламировал данную сделку.

"Этот проект предназначен исключительно для роста, а не для накопления долгов, как кто-то мог заявить ранее. CVC дает нам сумму в 2 млрд евро сиюминутно, как сделка будет оформлена, и мы на 20 лет забываем о государственных деньгах, а занимаемся только развитием испанского футбола.

В условиях возможной победы заявки нашей страны на чемпионат мира-2030, этот вопрос становится особенно важным.

Если эти 2 млрд к нам не зайдут, то вся индустрия футбола в этой стране так или иначе отойдет к двум наибольшим клубам.

Подчеркиваю, что уже видел планы команд, как они хотят распоряжаться этими деньгами. 75%, в большинстве случаев, пойдет на инфраструктуру. Это гарантирует ремонты на стадионах, спортивных объектах, а также продвижение в плане цифровизации.

Нашим акциям гарантируют рост в 30%, если мы заключим эту сделку. Если нет — падение продолжится. Фонды доверяют Ла Лиге в ее текущем состоянии, что подтверждает интерес CVC, а во Франции уже хотят применить наш возможный опыт в этом вопросе", — заключил Тебас.

Отметим, что три вышеназванных коллектива жестко стоят на позиции отказа от подобных финансовых вливаний, а для принятия решений необходим единогласный консенсус всех клубов первого и второго дивизионов испанского футбола.