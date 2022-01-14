Хавбек Гранады рассказал о своем опыте работы с нидерландским специалистом.
алекс кольядо, getty images
14 января 2022, 10:55
Полузащитник Гранады Алекс Кольядо, права на которого принадлежат Барселоне, рассказал о том, как ему работалось под началом Рональда Кумана.
Футболист попытался найти причины сложных взаимоотношений с экс-наставником "блаугранас".
"Я показывал неплохой уровень в Барселоне Б, затем в основной команде. Все зависит от каждого тренера индивидуально. Может, со мной что-то было не так.
Все мои попытки поговорить с тренером были тщетны, он не шел на контакт. В конце-концов, я потерял желание приходить на тренировки и работать. Не хочу углубляться в детали, ведь это клуб всей моей жизни", — приводит слова Кольядо Marca.
В текущем сезоне 22-летний хавбек сыграл лишь один матч за Гранаду, не отличившись результативными действиями.
Аренда Кольядо в Гранаде рассчитана до лета 2022 года.
Ранее другой экс-футболист Барселоны обвинил Кумана во лжи.