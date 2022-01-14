Испания

Хавбек Гранады рассказал о своем опыте работы с нидерландским специалистом.

Полузащитник Гранады Алекс Кольядо, права на которого принадлежат Барселоне, рассказал о том, как ему работалось под началом Рональда Кумана.

Футболист попытался найти причины сложных взаимоотношений с экс-наставником "блаугранас".

"Я показывал неплохой уровень в Барселоне Б, затем в основной команде. Все зависит от каждого тренера индивидуально. Может, со мной что-то было не так.

Все мои попытки поговорить с тренером были тщетны, он не шел на контакт. В конце-концов, я потерял желание приходить на тренировки и работать. Не хочу углубляться в детали, ведь это клуб всей моей жизни", — приводит слова Кольядо Marca.

В текущем сезоне 22-летний хавбек сыграл лишь один матч за Гранаду, не отличившись результативными действиями.

Аренда Кольядо в Гранаде рассчитана до лета 2022 года.

Ранее другой экс-футболист Барселоны обвинил Кумана во лжи.