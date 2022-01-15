Испания

У Моуриньо нет планов на футболиста.

Полузащитник итальянской Ромы Амаду Диавара на данный момент находится в расположении сборной Гвинеи на Кубке африканских наций, однако в определенной степени его продолжают беспокоить далеко не радужные перспективы в клубе.

Жозе Моуриньо не делает ставку на 24-летнего исполнителя, поэтому тот не намерен непрерывно доигрывать до завершения свой контракт, рассчитанный до 2024 года.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, с временным трудоустройством и игровой практикой футболисту может помочь испанская Валенсия, которая хочет взять Диавара в аренду до завершения текущего сезона.

Отметим, что в текущем сезоне Амаду принял участие в восьми матчах "волков", оформив одну результативную передачу.