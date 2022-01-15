Испания

Завершился матч 1/8 финала турнира.

Эспаньол в рамках поединка 1/8 финала Кубка Короля отправился в гости к Мальорке и потерпел поражение со счетом 1:2.

"Попугаи" пропустили первый гол на исходе получаса игры от Кубо, а уже в начале второго тайма Пратс увеличил преимущество хозяев.

Эспаньол смог отыграть один мяч усилиями Пуадо, но на большее команду не хватило.

Мальорка - Эспаньол 2:1

Голы: Кубо, 32, Пратс, 60 — Пуадо, 62

Отметим, что сегодня состоятся еще три матча Кубка Испании, за ключевыми событиями которых можно следить на Football.ua.