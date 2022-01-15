Испания

Завершились очередные матчи турнира.

Завершились два матча 1/8 финала Кубка Испании.

В первом из них Райо Вальекано в тяжелом поединке обыграл Жирону в гостях. Хозяева могли спастись в добавленное время, однако из гол отменили по причине офсайда.

Жирона — Райо Вальекано 1:2

Голы: Эспиноса, 26 — Гвардиола, 45+1, 48

В параллельном поединке Спортинг Хихон, в основном составе которого вышел Василий Кравец, не смог пройти Кадис. За 120 минут игрового времени команды не сумели поразить ворота друг друга, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались представители Ла Лиги.

Другой украинец хихонского клуба — Богдан Милованов на поле не появлялся.

Спортинг Хихон — Кадис 0:0 (2:4 по пен.)