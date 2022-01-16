Испания

У футболистов Бетиса свое видение на скандальный эпизод.

Встреча в рамках 1/8 финала Кубка Испании между двумя севильскими коллективами, Бетисом и Севильей, досрочно завершалась грандиозным скандалом.

Уже в начале второго тайма главному арбитру матча Рикардо Де Бургосу Бенгоэтчеа пришлось прерывать ход поединка в результате попадания брошенного с трибун предмета в голову полузащитнику "нервионцев" Жоану Хордану, которое произошло еще на 39-й минуте матча, после того, как хозяева поля отыграли пропущенный мяч.

Как оказалось, эпизод на этом совершенно не был исчерпан.

Нападающий Бетиса Кристиан Тельо, по завершении конфликта на футбольном поле, обратился к болельщикам с комментариями относительно своего видения произошедшего.

"Прежде всего, хочу выразить полное неуважение любому акту насилия, "лицо", совершившее этот поступок, не имеет никакого отношения к болельщикам Бетиса.

В то же самое время, те, кто был на поле, стали свидетелями того, что хотел получить соперник от этого эпизода — остановки игры.

Изображения говорят сами за себя…

Las imágenes hablan por si solas…(2/3) pic.twitter.com/5dXU50jgRQ — Cristian Tello (@ctello91) January 15, 2022

Через несколько минут после атаки, до прекращения игры…".

Minutos después de la agresión y previo a la suspensión del partido. (3/3) pic.twitter.com/iRsWFfwejv — Cristian Tello (@ctello91) January 15, 2022

Вторит словам Тельо и испанский ресурс Radioetadio: "Игрок Бетиса только что подтвердил нам в частном сообщении, что он прекрасно слышал, как Лопетеги сказал Хордану "упасть на землю, изобразив головокружения".

В этот момент этот футболист спросил у четвертого арбитра, слышал ли он слова тренера Севильи. Тот сказал, что "да"", — гласит сообщение в Twitter.

Отметим, что эпизод получил огласку даже на высоких политических уровнях, в результате чего лидеру региона Андалусия пришлось приносить свои извинения фанатам и пострадавшему игроку Севильи.