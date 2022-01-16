Испания

В Кубке Испании не обошлось без происшествия.

В рамках матча 1/8 финала Кубка Испании Севилья отправилась в гости к Бетису.

На 39 минуте встречи, во время празднования гола Бетиса, фанаты бросили предмет в сторону Жоана Хордана.

Joan Jordán es un impresentable y el Sevilla un club tramposo. pic.twitter.com/WExCqPb7mB — Latifi Fan (@PutaChampions) January 15, 2022

Как оказалось, испанскому полузащитнику досталось пластиковой палкой, из-за чего главный арбитр встречи решил приостановить матч.

Someone managed to take this inside the stadium, throw it from the stands and hit Joan Jordan in the head with it so the game is suspended. Seville derby is crazy. pic.twitter.com/oFpjIAMGD1 — Josip (@JosipFCB93) January 15, 2022

Вскоре Федерация футбола Испании сообщила, что поединок прерван, а решение по нему будет приниматься позже.

"ФФИ осуждает любые акты насилия на игровых площадках", — гласит заявление организации.