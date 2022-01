В рамках матча 1/8 финала Кубка Испании Севилья отправилась в гости к Бетису.

На 39 минуте встречи, во время празднования гола Бетиса, фанаты бросили предмет в сторону Жоана Хордана.

Как оказалось, испанскому полузащитнику досталось пластиковой палкой, из-за чего главный арбитр встречи решил приостановить матч.

Someone managed to take this inside the stadium, throw it from the stands and hit Joan Jordan in the head with it so the game is suspended. Seville derby is crazy. pic.twitter.com/oFpjIAMGD1