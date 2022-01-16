В Кубке Испании не обошлось без происшествия.
Жоан Хордан, getty images
16 января 2022, 00:30
В рамках матча 1/8 финала Кубка Испании Севилья отправилась в гости к Бетису.
На 39 минуте встречи, во время празднования гола Бетиса, фанаты бросили предмет в сторону Жоана Хордана.
Как оказалось, испанскому полузащитнику досталось пластиковой палкой, из-за чего главный арбитр встречи решил приостановить матч.
Вскоре Федерация футбола Испании сообщила, что поединок прерван, а решение по нему будет приниматься позже.
"ФФИ осуждает любые акты насилия на игровых площадках", — гласит заявление организации.