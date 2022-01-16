Испания

В финальном поединке коллектив Карло Анчелотти разобрался с баскским Атлетиком.

Суперкубок, как трофей, относящийся непосредственно к выступлениям команд по ходу прошлого футбольного года, прямо по среди текущего сезона стал уже достаточно привычным ритуалом для ведущих европейских стран. Однако, Испания в гонке за зрительским вниманием пошла даже дальше остальных стран, и не просто перенесла розыгрыш Суперкубка за пределы страны, в Саудовскую Аравию, но и превратила его в мини-турнир с четырьмя участниками. Мадридскому Атлетико и каталонской Барселоне на полуфинальной стадии не повезло завоевать место в решающем поединке в Джидде, однако Реалу и баскскому Атлетику от этого точно не было грустно. Классическое противостояние нас ожидало, пусть и не совсем в привычном формате.

Поскольку соперники прекрасно знакомы с тактикой друг друга, то ждать от них чего-то особенного в плане агрессивной игры в атаке не приходилось. "Галактикос" и "львы" всегда были не против сыграть вторым номером, однако одновременно команды не могут исполнять данную роль в отдельно взятом поединке, поэтому подопечным Карло Анчелотти и Марселино приходилось чередоваться. Где-то столичный коллектив превосходил оппонентов в настойчивости в своих атаках, а где-то баски брали верх в силовой борьбе, и кое-как продвигались в направлении чужой штрафной.

В противостоянии концепций удачнее оказалась тактика итальянского специалиста. Реал весь первый тайм занимался только тем, что ждал момента с ситуативным выходом соперников в позиционную атаку большим числом исполнителей, что гарантированно бы освободило пространство на половине поля Атлетика. Как оказалось, ждали мадридцы неспроста — на 38-й минуте Родриго в завершении быстрой контратаки правым флангом сбросил мяч под удар Модричу из штрафной, а Лука закрутил под ближнюю штангу. Все просто — баски увлеклись подачами со стандартов незадолго до этого, и попросту не успели вернуться.

Марселино попытался добавить немного техники в наступательных действиях своей команды, выпустив на поле после перерыва Нико Вильямса, однако уже в стартовые минуты второго тайма Атлетик непросто пошел по заранее подготовленной Реалом тропинке, но и напоролся на пенальти в собственные ворота. На 51-й минуте пришлось подключать VAR для того, чтобы правильно растолковать попадание мяча в руку Йераю Альваресу, который блокировал удар Карима Бензема из полукруга у штрафной.

Сесар Сото Градо вернулся от телеэкрана в технической зоне с единственно верным решением – защитник увеличивал площадь корпуса, поэтому Карим отправился к "точке". Французский форвард не упустил возможность увеличить разрыв, пробив прямиком в левый угол ворот, после чего стало понятно, что "львам" мало что светит этим вечером.

Баски достаточно быстро опустили руки, сумев собраться лишь под финальный отрезок встречи, когда их соперники уже позволяли себе в чем-то расслабиться в оборонительных действиях. Завершался матч очень даже любопытным эпизодом, когда Милитао на дальней штанге подставил руку под удар головой от Рауля Гарсии, завершавшего навес с левого фланга. Сото Градо также пошел смотреть VAR, но все понимали, что это эпизод – копия того, что имел место быть в начале второго тайма. Вот только действо происходило перед пустыми воротами, поэтому бразильского защитника пришлось еще и удалять, с чем, в общем-то, можно было и поспорить.

Однако, Рауль Гарсия с пенальти не смог пробить мимо ног Куртуа, отправив мяч по центру ворот, поэтому ни этот эпизод с одиннадцатиметровым, ни какие-либо дальнейшие потуги игроков Марселино хоть что-то сделать в чужих владениях, уже не имели никакого значения.

Таким образом, Суперкубок Испании-2022 удалось завоевать мадридскому Реалу, а баскский Атлетик проиграл борьбу за первый трофей в сезоне.— Атлетик 2:0Модрич, 38, Бензема, 52 (пен.)На 88-й минуте Рауль Гарсия (Атлетик) не забил пенальти (вратарь).Куртуа — Васкес (Начо, 90+1), Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго (Вальверде, 63), Бензема, Винисиус.Симон — Де Маркос, Йерай, Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58) — Беренгер (Н. Вильямс, 52), Д. Гарсия, Саррага (Весга, 58), Муниаин (Серрано, 81) — Сансет (Р. Гарсия, 58), И. Вильямс.Предупреждения: Д. Гарсия, Йерай.