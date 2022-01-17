Испания

Сам-же футболист намерен отработать свой контракт до конца.

Вингер Барселоны Усман Дембеле отказался подписывать новый контракт с каталонским клубом, так как Жоан Лапорта не намерен соглашаться на финансовые требования француза.

После такого развития событий, "блаугранас" предложили услуги Дембеле двум представителям АПЛ, которые располагают большими деньгами — Манчестер Юнайтед и Ньюкаслу, сообщает Diario Sport.

За трансфер француза Барселона требует 20 млн евро, что несравнимо с тем, какую сумму каталонцы потратили на приобретение хавбека.

Однако, агент Дембеле Мусса Сиссоко настаивает на том, чтобы его клиент доработал контракт с стане каталонцев, а затем сам решал свою судьбу. Кроме того, окружение футболиста недовольно тем, что Барселона пытается давить на него место в основной обойме команды.

По информации As, Дембеле согласовал контракт с неназванным клубом АПЛ, но текущий сезон намерен доиграть именно в Барселоне.

Ранее сообщалось об ультиматуме, который Барселона выдвинула французу.