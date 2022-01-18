Испания

Мусса Сиссоко прокомментировал ситуацию вокруг контракта француза с испанским клубом.

Агент хавбека каталонской Барселоны Усмана Дембеле Мусса Сиссоко прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг контракта своего клиента, который истекает летом 2022 года.

Сиссоко заявил, что Барселона не пытается вести переговоры, а только прибегает к методу шантажа.

"Давление со стороны клуба никак не повлияет на нас — мы не из тех людей. Мы не собираемся разжигать войну в социальных сетях. Да, у нас высокие требования, но решение Усмана о том, где продолжить карьеру, зависит не от денег.

Барселона не ведет с нами переговоры, а лишь угрожает тем, что Дембеле не будет играть. Это незаконно. Мы будем защищать права моего клиента, если потребуется.

Еще ничего не решено, но Барселона теряет Усмана. Мы готовы обсуждать контракт, но со своими требованиями", — приводит слова Сиссоко RMC.

Отметим, что ранее сообщалась сумма заработной платы, которую намерен получать Дембеле в Барселона, которая не совсем соответствует реальным возможностям каталонцев.