Испания

Далекие от реальности требования француза стали преградой в продлении соглашений с каталонским клубом.

Атакующий полузащитник каталонской Барселоны Усман Дембеле принял решение не продлевать истекающий контракт со своим клубом.

По информации Жерара Морено, футболист выдвинул далекие от реальности требования руководству "блаугранас" относительно зарплаты, после чего получил отказ. Дембеле требовал заработную плату в 200 млн евро за пять лет контракта (до вычета налогов), а также 20 млн "подъемных" для себя и своего агента.

Как сообщает источник, вингер уверен в том, что является исполнителем мирового уровня и должен получать соответствующую зарплату. Боссы Барселоны не намерены принимать подобные условия и переговоры свернули.

Кроме того, по информации испанских СМИ, главный тренер команды Хави Эрнандес принял решение не использовать в дальнейшем француза в основной обойме команды.

В текущем сезоне Дембеле принял участие в 11 поединках Барселоны во всех турнирах, сумев отличиться одним забитым мячом, а также отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось о намерении Барселоны обменять хавбека на представителя Манчестер Юнайтед Антони Мартиаля.