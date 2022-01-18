Два игрока мадридцев вылетели из-за травма.
Джоффри Кондогбиа, getty images
18 января 2022, 21:10
Диего Симеоне не сможет рассчитывать на двух полузащитников в ближайших матчах.
Как сообщает издание As, у Маркоса Льоренте произошел рецидив мышечной травмы, а потому испанец пропустит три недели.
Также из-за повреждения мышечного характера в ближайший месяц своей команде не поможет Джоффри Кондогбия.
Напомним, что Атлетико работает над подписанием нового правого защитника после ухода Кирана Триппьера — мадридцы интересуются Далотом.