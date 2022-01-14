Италия

Итальянский тренер может перебраться в другую лигу.

Главный тренер Интера Симоне Индзаги входит в список интересов нескольких клубов и может сменить прописку уже летом.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, на итальянского специалиста нацелились Манчестер Юнайтед и Атлетико.

Отметим, что этим летом Симоне Индзаги возглавил Интер, перебравшись из Лацио. "Нерадзурри" идут на первом месте турнирной таблицы Серии А, а также прошли в плей-офф Лиги чемпионов.

Интер же не хочет отпускать своего главного тренера и намерен заключить новый контракт.

Напомним, что Маурисио Почеттино продолжает переговоры с Манчестер Юнайтед в тайне от Пари Сен-Жермен.