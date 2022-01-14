Итальянский тренер может перебраться в другую лигу.
Симоне Индзаги, getty images
14 января 2022, 18:31
Главный тренер Интера Симоне Индзаги входит в список интересов нескольких клубов и может сменить прописку уже летом.
Как сообщает издание Corriere dello Sport, на итальянского специалиста нацелились Манчестер Юнайтед и Атлетико.
Отметим, что этим летом Симоне Индзаги возглавил Интер, перебравшись из Лацио. "Нерадзурри" идут на первом месте турнирной таблицы Серии А, а также прошли в плей-офф Лиги чемпионов.
Интер же не хочет отпускать своего главного тренера и намерен заключить новый контракт.
Напомним, что Маурисио Почеттино продолжает переговоры с Манчестер Юнайтед в тайне от Пари Сен-Жермен.