Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках двадцать первого тура испанской Ла Лиги Бетис на своем поле принимал Алавес.

Подопечные Мануэле Пеллегрини не оставили шансов гостям, трижды расписавшись в воротах Пачеко еще до перерыва. Второй тайм мало отличался от первой половины встречи ходом развития событий, но еще один гол болельщики увидели — Хуанми точным ударом довел счет до разгромного.

Бетис - Алавес 4:0

Голы: Иглесиас, 11, 41, Каналес, 29, Хуанми, 54

Бетис: Браво — Миранда, Гонсалес (Вильям Карвальо, 71), Песселья, Бельерин — Гуардадо, Родригес, Каналес (Родри, 72), Хуанми, Фекир — Иглесиас (Виллиан Жозе, 71)

Алавес: Пачеко — Дуарте (Хави Лопес, 48), Лагуардиа, Мязга, Агиррегабириа — Риоха, Мойя (Ману Гарсия, 46), Эскаланте (Пина, 46), Джейсон (Тачи, 46) — Мендес, Хоселу (Де Ла Фуэнта, 75)

Предупреждения: Гонсалес, Гуардадо