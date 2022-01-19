Испания

Бельгиец пропустит ближайший поединок мадридского клуба.

Основной голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа не сможет принять участие в кубковом матче с Эльче из-за проблем со здоровьем. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер Карло Анчелотти.

"Куртуа оказался в лазарете, он не сыграет в матче. У нас есть и некоторые другие потери, но остальные готовы.

Он чувствует себя не очень хорошо, но ничего серьезного, восстановление займет несколько дней, не больше. Это личный вопрос, не могу рассказать, что произошло. Думаю, в воскресенье он сможет вернуться", – приводит слова Анчелотти издание AS.

В отсутствие бельгийца место в рамке ворот "сливочных" может занять украинский вратарь Андрей Лунин.

Матч Эльче – Реал Мадрид в 1/8 финала Кубка Испании состоится в четверг, 20 января, и начнется в 20:00 по киевскому времени.