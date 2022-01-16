Испания

Украинец стал обладателем Суперкубка Испании.

Реал Мадрид завоевал Суперкубок Испании, обыграв в финальном поединке Атлетик со счетом 2:0.

Голкипер Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных, однако также стал обладателем трофея. Этот кубок стал первым для украинского вратаря, завоеванным в составе мадридского клуба.

Лунин присоединился к Реалу в 2018 году из Зари и трижды отдавался в аренду в другие клубы. В текущем сезоне 22-летний страж ворот провел один поединок в составе "сливочных".

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня единственным трофеем в карьере Лунина был Кубок мира с молодежной сборной Украины.

Ранее сообщалось, что в подписании Лунина этой зимой заинтересован Аякс.