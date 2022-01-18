Испания

Испанец вернется к работе с командой после болезни.

Защитник Дани Карвахаль в ближайшее время вернется в расположение мадридского Реала из Саудовской Аравии, сообщает издание Marca.

Карвахаль сдал положительный тест на коронавирус перед финалом Суперкубка Испании и отправился на самоизоляцию. Испанский фулбек отбыл отведенный срок и теперь готов вернуться в Мадрид.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 17 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и одним ассистом.

Следующий матч Реал проведет 19 января на выезде против Эльче в 1/8 финала Кубка Испании.