Испания

Севильский клуб понес наказание за поведение фанатов.

Противостояние между двумя севильскими коллективами, Бетисом и Севильей, на поле стадиона Бенито Вильямарин в рамках 1/8 финала Кубка Испании получилось настолько горячим, что в одном из эпизодов в игрока "нервионцев", полузащитника Хордана, угодил брошенный с трибун посторонний предмет.

Это спровоцировало немедленную остановку матча, который все же был доиграл позднее, и завершился выходом "зелено-белых" в следующий раунд.

Доводить встречу до конца командам пришлось без болельщиков на трибунах, ровно также, как и теперь будет вынужден играть Бетис в ближайших двух домашних играх, на которые дисциплинарный комитет своим решением закрыл для посещения фанатами арену севильского клуба.

"Зелено-белые" были вынуждены сделать заявление по поводу решения дисциплинарного комитета.

"ФК Реал Бетис сегодня получил постановление дисциплинарного комитета RFEF о закрытии трибун стадиона Бенито Вильямарин на две игры.

По этой причине, клуб представит соответствующую апелляцию в апелляционный комитет, поскольку он глубоко не согласен с содержанием резолюции, которая наказывает более 50 000 его владельцев абонементов за безрассудные действия одного человека.

Санкция является чрезмерной, если мы сравним ее с решениями, принятыми в аналогичных ситуациях, которые произошли в последнее время на других стадионах в Испании.

Мы берем на себя обязательство повлиять на соблюдение мер безопасности, принятых в координации с Национальной полицией для проведения последующих матчей.

Резолюция RFEF оставляет открытой возможность продолжения расследования всех событий, произошедших в матче. Реал Бетис еще раз официально попросит RFEF провести это расследование, чтобы максимально подробно выяснить, что произошло в прошлую субботу, и уточнить уже сделанные предварительные вердикты.

Реал Бетис будет в законный способ защищать интересы своих болельщиков вплоть до последней инстанции", — гласит публикация севильского коллектива.

Отметим, что потенциальными матча за закрытыми дверьми для Бетиса могут стать домашние игры против Вильярреала 5 февраля, а также встреча против Мальорки 20 февраля.