Испания

Испанскому вингеру потребовалось два матча, чтобы забить свой первый мяч в футболке "сине-гранатовых".

В поединке 1/8 финала Кубка Испании Атлетик из Бильбао на своем поле сошелся в противостоянии с каталонской Барселоной.

Хозяева повели в счете уже на второй минуте благодаря голу Муниаина, однако 20-й минуте "сине-гранатовые" вернули паритет на табло благодаря усилиям своего новичка Феррана Торреса.

Для 21-летнего испанца этот гол стал дебютным в футболке Барселоны. Интересно, что Торресу потребовалось всего два матча (65 минут на поле), чтобы забить свой первый мяч за каталонский клуб.

Видео гола:

Напомним, Ферран Торрес перебрался в Барселону из Манчестер Сити этой зимой за 55 миллионов евро.

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