Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 21-го тура испанской Ла Лиги Хетафе одержал уверенную победу над Гранадой в результативном матче.

Футболисты мадридского клуба отправили в ворота соперника четыре мяча, тогда как гости пытались вернуться в игру, но сумели лишь дважды поразить ворота соперника.

Обзор матча:

Хетафе — Гранада 4:2

Голы: Сандро, 10, Унал, 48, Максимович, 63, Майораль, 87 — Суарес, 13, 78

Хетафе: Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Оскар Родригес, Флорентину, Максимович, Арамбарри, Аленья, Сандро (Мата, 74), Унал (Майораль, 84).

Гранада: Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес, Торренте (Дуарте, 46), Нева (Эскудеро, 71), Пуэртас (Бакка, 84), Милья, Исма Руис (Монторо, 59), Молина, Суарес, Мачис (Кольядо, 71).