Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи в Кубке Испании.

В рамках 1/8 финала Кубка Испании мадридский Реал в гостях одержал волевую победу над Эльче (2:1).

Основное время матча закончилось без забитых мячей, что означало, что украинский вратарь Андрей Лунин отстоял на ноль все 90 минут.

Однако на 102 минуте Марсело привез опасный штраф и заработал удаление, после чего Верду открыл счет в матче, распечатав ворота украинского голкипера. Затем на 108 минуте Иско сравнял цифры на табло, а победу "сливочным" принес забитый мяч в исполнении Азара на 115 минуте.

Обзор матча:

Эльче — Реал 1:2

Голы: Верду, 103 — Иско, 108, Азар, 115.

Эльче: Вернер — Паласиос, Дональд (Верду, 87), Гонсалес, Мохика — Хосан (Моренте, 66), Гути, Гумбау, Фидель — Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95).

Реал: Лунин — Васкес, Начо, Алаба, Марсело — Вальверде (Модрич, 72), Камавинга (Каземиро, 72), Кроос (Себальос, 91) — Родриго (Азар, 91), Винисиус Жуниор (Менди, 118), Йович (Иско, 79).

Предупреждения: Милья — Кроос, Каземиро, Алаба.

Удаления: Милья, 120+2 (вторая желтая карточка) — Марсело, 102 (прямая красная карточка).