Испания

Наставник Атлетика прокомментировал результат матча Кубка Испании.

В рамках 1/8 финала Кубка Испании Атлетик Бильбао сумел выбить каталонскую Барселону из розыгрыша турнира, одержав непростую победу (3:2).

Главный тренер "басков" Марселино прокомментировал исход поединка, в котором его команда могла не доводить дело до дополнительного времени.

"После первого тайма мы должны были вести в счете более, чем в один мяч. Соперник сравнял счет в самый неожиданный момент, но команда проявила характер и волю к победе. Мы заслужили такой результат. Я никогда не забуду эту ночь.

Если бы команда проиграла, то вы бы написали о том, что я сошел с ума, сделав столько замен. Игра была настолько тяжелой, что невозможно было обойтись без большого количества изменений.

Что касается Сансета, то у него проблемы с коленом и нужно дождаться медицинских тестов. Лишь тогда все будет понятно.

Агирресабала? Думаю, он будет в основном составе все матчи Кубка Испании", — приводит слова Марселино Marca.

Ранее исход поединка прокомментировал наставник Барселоны Хави.