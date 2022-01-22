Испания

Защитник Реала наговорил лишнего в матче с Эльче.

Защитник мадридского Реала Марсело дисквалифицирован на три поединка Кубка Испании за свое поведение в матче с Эльче в рамках 1/8 финала.

Футболист получил прямую красную карточку, а еще два матча дисквалификации испанские футбольные власти решили дать бразильцу за слова, которые он произнес в адрес арбитра.

По информации Marca, Марсело сказал судьей "ты очень плох", что не осталось безнаказанным.

Таким образом, футболист сможет сыграть лишь в финале этого розыгрыша Кубка Испании, если Реал сумеет преодолеть 1/4 финала и двухматчевое полуфинальное противостояние.

В четвертьфинале национального Кубка Реалу предстоит сразиться с Атлетиком из Бильбао.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Эльче — Реал.