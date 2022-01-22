Защитник Реала наговорил лишнего в матче с Эльче.
марсело, getty images
22 января 2022, 11:45
Защитник мадридского Реала Марсело дисквалифицирован на три поединка Кубка Испании за свое поведение в матче с Эльче в рамках 1/8 финала.
Футболист получил прямую красную карточку, а еще два матча дисквалификации испанские футбольные власти решили дать бразильцу за слова, которые он произнес в адрес арбитра.
По информации Marca, Марсело сказал судьей "ты очень плох", что не осталось безнаказанным.
Таким образом, футболист сможет сыграть лишь в финале этого розыгрыша Кубка Испании, если Реал сумеет преодолеть 1/4 финала и двухматчевое полуфинальное противостояние.
В четвертьфинале национального Кубка Реалу предстоит сразиться с Атлетиком из Бильбао.
Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Эльче — Реал.