Испания

Голы Сальви Санчеса и Негредо принесли в актив "желтой подлодки" три набранных очка.

Завершился поединок 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились между собой два аутсайдера турнира — Леванте и Кадис.

Гости отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Негредо и Сальви Санчес, тем самым оказавшись всего в двух очках от выхода из зоны вылета.

Леванте — Кадис 0:2

Голы: Негредо, 34, Сальви Санчес, 73

Леванте: Фернандес, Мирамон (Пубиль, 77), Постиго, Везу, Клерк (Энрик Франкеса, 77), Барди (Де Фрутос, 55), Моралес, Мелеро (Мальса, 87), Пепелу, Сольдадо (Кантеро, 87), Рохер Марти.

Кадис: Ледесма, Карселен, Фали Хименес (Ароян, 38), Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Арсамендия, 79), Сальви Санчес, Алекс Фернандес (Собрино, 61), Сан-Эметерио, Негредо (Аларкон, 80), Лосано (Алькарас, 61).

Предупреждения: Барди, Клерк, Фернандес, Моралес - Фали Хименес, Лосано, Сальви Санчес, Ледесма, Алехо, Ароян