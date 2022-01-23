Испания

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Вильярреал в 22 туре испанской Ла Лиги на своем поле не испытал проблем с Мальоркой, которая в итоге продлила свою неудачную серию результатов до четырех поражений кряду, а команда Унаи Эмери сравнялась по очкам с каталонской Барселоной.

Обзор матча:

Вильярреал — Мальорка 3:0

Голы: Руссо (АГ), 12, Тригерос, 34, Парехо, 87

Вильярреал: Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо (Раба, 90), Иборра, Тригерос, Мойсес Гомес (Иосифов, 90), Альберто Морено, Пино (Джексон, 68).

Мальорка: Рикельме, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес (Анхель Родригес, 77), Батталья, Руис де Галаррета (Севилья, 69), Кубо (Ли Кан Ин, 69), Пратс (Фер Ниньо, 57), Ндиайе (Санчес, 57).

Предупреждения: Марио Гаспар (36), Руссо (80).

Удаление: Руссо (86).